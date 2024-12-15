Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hoàng Hưng HTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hoàng Hưng HTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thuyết trình sản phẩm với các đơn vị tư vấn thiết kế, Chủ Đầu Tư
- Chủ động tìm kiếm dự án , khách hàng bên ngoài.
- Tạo quan hệ, chăm sóc và duy trì các mối quan hệ với khách hàng
- Làm báo giá, theo dõi báo giá.
- Theo dõi chăm sóc khách hàng đến khi dự án hoàn thiện và sau khi bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học
- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm (ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm bán hàng xây dựng cho các dự án )
- Tuổi từ 22-35
- Tiếng Anh giao tiếp
- Có trách nhiệm trong công việc và làm việc độc lập
- Có khả năng giao tiếp , xây dựng mối quan hệ tốt .
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
QUYỀN LỢI
- Mức Lương : Thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo luật lao động hiện hành
- Chế độ khám sức khỏe định kỳ, du lịch của công ty.
- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng , môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Phụ cấp đi tỉnh xa, chi phí ăn uống ....
- Phụ cấp sim điện thoại
- Thưởng tháng 13 và thưởng theo doanh số.
Tại Công Ty TNHH Hoàng Hưng HTD Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Thưởng tháng 13 và thưởng theo doanh số
Chăm sóc sức khoẻ
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo luật lao động hiện hành
Nghỉ phép có lương
Chế độ khám sức khỏe định kỳ, du lịch của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoàng Hưng HTD
