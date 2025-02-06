Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FORTE BIOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 ngày/năm Cơ hội làm việc tại một công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ chẩn đoán bệnh thủy sản. Vai trò mang tính chiến lược, giúp bạn tận dụng tối đa chuyên môn và mạng lưới quan hệ để tạo ra giá trị thực sự cho ngành. Được hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước Việt Nam, cùng các quyền lợi bảo hiểm sức khỏe hấp dẫn., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tận dụng mối quan hệ sẵn có trong ngành để tìm kiếm và phát triển cơ hội kinh doanh mới.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với hộ nuôi, trại giống, nhà máy thức ăn và các đối tác chiến lược.

Giới thiệu và trình bày sản phẩm, giải pháp của công ty, nhấn mạnh lợi ích và ứng dụng thực tế.

Đàm phán hợp đồng, chốt đơn hàng và đảm bảo đạt hoặc vượt mục tiêu doanh số.

Tư vấn chuyên môn về cách sử dụng và tối ưu hóa hiệu quả của bộ xét nghiệm chẩn đoán bệnh.

Hỗ trợ tổ chức các buổi hướng dẫn, đào tạo trực tiếp tại trang trại hoặc phòng thí nghiệm cho khách hàng.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật của khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm cải thiện quy trình nuôi.

Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để xây dựng các kế hoạch quản lý rủi ro cho người nuôi.

Cập nhật xu hướng nuôi trồng, các quy định và chính sách trong khu vực.

Đóng góp ý kiến phản hồi về thị trường giúp đội ngũ phát triển sản phẩm và marketing tối ưu hóa giải pháp.

Đại diện công ty tham gia các sự kiện, hội nghị và triển lãm trong ngành để nâng cao nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong ngành nuôi trồng thủy sản, có thành tích tốt trong kinh doanh hoặc phát triển thị trường.

Mạng lưới quan hệ rộng với các hộ nuôi, trại giống, nhà máy thức ăn và các đơn vị liên quan.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản, Sinh học hoặc lĩnh vực liên quan là một lợi thế.

Am hiểu về quy trình nuôi trồng thủy sản (đặc biệt là tôm).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng quan hệ xuất sắc.

Tư duy định hướng kết quả, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Sẵn sàng đi công tác thường xuyên để gặp gỡ khách hàng và tham gia các sự kiện trong ngành.

Tại CÔNG TY TNHH FORTE BIOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FORTE BIOTECH VIỆT NAM

