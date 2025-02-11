Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIDEMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VIDEMED
- Hồ Chí Minh: thưởng lễ tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ...), Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của họ.
Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng.
Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.
Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế. (Tuy không yêu cầu kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm sẽ là một lợi thế lớn)
Nắm vững kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại.
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.
Tại CÔNG TY TNHH VIDEMED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIDEMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI