Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIDEMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thưởng lễ tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ...), Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của họ.

Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.

Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Y tế, Dược, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị/vật tư y tế. (Tuy không yêu cầu kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm sẽ là một lợi thế lớn)

Nắm vững kiến thức về các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY TNHH VIDEMED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIDEMED

