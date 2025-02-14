Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP KINH DOANH BĐS TRẦN ANH LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP KINH DOANH BĐS TRẦN ANH LAND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Sinh nhật, cưới hỏi, du lịch hàng năm trong và ngoài nước, khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo luật định. • Cơ hội thăng tiến nhanh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm kiếm và tư vấn khách hàng có nhu cầu mua/ đầu tư bất động sản đất nền, nhà phố, căn hộ, biệt thự, khu nghỉ dưỡng tại nội thành Tp.HCM và tỉnhLong An
• Tìm kiếm Khách hàng mở rộng thị trường
• Chăm sóc tư vấn KH, có nguồn data
• Phân phối chính chủ đầu tư pháp lý Trần hơn 1000 sản phẩm căn hộ và Nhà Phố thương mại của các chủ đầu tư Uy tín.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên
• Không yêu cầu kinh nghiệm
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Nhanh nhẹn, năng động và yêu thích kinh doanh.
• Được đào tạo bán hàng nếu chưa có kinh nghiệm Sale Bất Động sản
Tại CÔNG TY CP KINH DOANH BĐS TRẦN ANH LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH BĐS TRẦN ANH LAND
