Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Funan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển nhóm khách hàng nước ngoài.

Chăm sóc, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, tư vấn đầu tư, đặt lệnh.

Cung cấp cho khách hàng đầy đủ, chính xác các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của FNS và các thông tin về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Đóng góp ý kiến, đề xuất phương án đẩy mạnh hoạt động môi giới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Giao tiếp thành thạo tiếng Trung.

Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Funan Thì Được Hưởng Những Gì

Liên tục được huấn luyện và đào tạo về lĩnh vực môi giới chứng khoán.

Mức lương cạnh tranh.

Được hưởng các khoản trợ cấp: đi lại; ăn trưa; chứng chỉ hành nghề (nếu có)

Các quyền lợi và chế độ khác theo quy định của Công ty

Có nhiều cơ hội thăng tiến, được hổ trợ tối đa để phát huy khả năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Funan

