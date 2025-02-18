Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

· Lên kế hoạch và triển khai chương trình khuyến mãi trên các sàn Thương mại điện tử website vascara, shopee, Lazada, Tiki, Tiktok,...

· Chịu trách nhiệm về các nội dung sản phẩm, nội dung chương trình khuyến mãi và triển khai hiển thị trên sàn TMĐT đúng theo kế hoạch được duyệt.

· Phụ trách danh sách sản phẩm hiển thị, tồn kho, giá bán đúng thông tin và ngày tung bán

· Làm việc với các phòng ban khác (Brand, MKT, CS, Logistics,…) để chuẩn bị đảm bảo các chương trình khuyến mãi diễn ra hiệu quả và tối ưu.

· Report các chỉ số bán hàng sau mỗi chương trình khuyến mãi và khi có yêu cầu

· Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng, hành vi người tiêu dùng online để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động tại sàn TMĐT (landing page, tính năng mới của sàn, các trải nghiệm mua sắm của khách hàng,)

· Thực hiện các công việc liên quan được giao.

· Tốt nghiệp Đại Học (ưu tiên các ngành marketing, QTKD, thương mại điện tử)

· Từ 0-1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TMDT thời trang, mỹ phẩm

· Kỹ năng sử dụng Excel tốt.

· Có tư duy logic tốt

· Nhiệt tình, năng động, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

· Có khả năng làm việc độc lập / làm việc nhóm tốt

· Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh