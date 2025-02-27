Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thanh Niên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 221 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng, khai thác thông tin khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng mới cho công ty.

Giới thiệu, chào bán các tour du lịch cho khách hàng có nhu cầu trên tất cả các nền tảng.

Chăm sóc các khách hàng cũ, xây dựng và nâng cao mối quan hệ với khách hàng cũ.

Tiếp nhận, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng quan tâm dịch vụ du lịch.

Tư vấn, làm booking, thu tiền khách (tại văn phòng).

Liên hệ chăm sóc khách sau khi bán hàng để lấy ý kiến phản hồi sau khi khách sử dụng dịch vụ, sản phẩm của công ty.

Chăm sóc hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu đặt dịch vụ.

Đảm bảo mục tiêu kinh doanh của bộ phận.

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban Giám Đốc, Quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng.

Có ngoại ngữ là một điểm cộng.

Có khả năng sử dụng máy vi tính tốt, thành thạo Word, Excel, PowerPoint.

Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi.

Có kinh nghiệm, am hiểu thị trường du lịch là một lợi thế.

Tư duy logic, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt, có tính tự giác cao và tuân thủ quy định chung.

Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng chịu áp lực cao và đi công tác liên tỉnh.

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thanh Niên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản (tuỳ năng lực làm việc) + Thưởng kinh doanh + Phụ Cấp (Lên đến 10.000.000đ – 20.000.000đ).

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

Phúc lợi khác: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi khi đau ốm, lễ Tết, du lịch hằng năm…

Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của cá nhân và của phòng theo định kỳ và thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13.

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng của bản thân.

