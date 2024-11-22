Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LAN ANH ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng các kế hoạch kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

Duy trì và phát triển các kênh bán phòng TA, OTA.

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng từ các nguồn khác nhau: Agoda, Traveloka, Booking...

Tiếp nhận, cập nhật và xử lý thông tin, nhu cầu của khách hàng.

Lập và lưu trữ dữ liệu khách hàng.

Các công việc khác khi được yêu cầu từ cấp quản lý.