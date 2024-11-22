Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LAN ANH ĐÀ LẠT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LAN ANH ĐÀ LẠT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: Số 1 Trần Thánh Tông, Phường 4, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng các kế hoạch kinh doanh phù hợp và hiệu quả.
Duy trì và phát triển các kênh bán phòng TA, OTA.
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng từ các nguồn khác nhau: Agoda, Traveloka, Booking...
Tiếp nhận, cập nhật và xử lý thông tin, nhu cầu của khách hàng.
Lập và lưu trữ dữ liệu khách hàng.
Các công việc khác khi được yêu cầu từ cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/nữ
Từ 25 - 40 tuổi.
Ưu tiên có bằng lái xe ô tô.
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.
Từ 25 - 40 tuổi.
Ưu tiên có bằng lái xe ô tô.
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LAN ANH ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Thỏa thuận theo năng lực.
Hỗ trợ cơm trưa.
Chính sách phúc lợi theo Luật
Lao động & Quy chế công ty.
Hỗ trợ cơm trưa.
Chính sách phúc lợi theo Luật
Lao động & Quy chế công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LAN ANH ĐÀ LẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI