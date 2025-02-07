Tuyển Nhân viên kinh doanh Toyo Ink Compounds Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Toyo Ink Compounds Vietnam
- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Việt Nam., Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chuẩn bị chứng từ cho các lô hàng xuất như Invoice, Packing list, Country of Origin
- Phối hợp cùng fowarder lên tờ khai cho các lô hàng xuất
- Sắp xếp lịch xe giao hàng
- Phối hợp cùng bên vận tải và kho để hoàn tất việc giao hàng cho khách hàng
- Xử lý các yêu cầu gửi chuyển phát nhanh của công ty
- Nhập và quản lý dữ liệu các lô hàng xuất vào các file quản lý của công ty
- Tính chi phí giao nhận cho các lô hàng xuất và chuyển phát nhanh
- Một số công việc chung khác của bộ phận theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** Yêu cầu công việc
2.1. Trình độ
- Ưu tiên ứng viên nam và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và vận tải giao nhận
Ưu tiên ứng viên nam
- Chuyên ngành kinh tế hoặc tiếng Anh; hoặc có hiểu biết về hoạt động thương mại và logistics
- Tiếng Anh: trong công việc, văn bản chứng từ bằng tiếng Anh, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh
