Tuyển Nhân viên kinh doanh Toyo Ink Compounds Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Chuẩn bị chứng từ cho các lô hàng xuất như Invoice, Packing list, Country of Origin

- Phối hợp cùng fowarder lên tờ khai cho các lô hàng xuất

- Sắp xếp lịch xe giao hàng

- Phối hợp cùng bên vận tải và kho để hoàn tất việc giao hàng cho khách hàng

- Xử lý các yêu cầu gửi chuyển phát nhanh của công ty

- Nhập và quản lý dữ liệu các lô hàng xuất vào các file quản lý của công ty

- Tính chi phí giao nhận cho các lô hàng xuất và chuyển phát nhanh

- Một số công việc chung khác của bộ phận theo yêu cầu của cấp trên

- Ưu tiên ứng viên nam và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và vận tải giao nhận

- Chuyên ngành kinh tế hoặc tiếng Anh; hoặc có hiểu biết về hoạt động thương mại và logistics

- Tiếng Anh: trong công việc, văn bản chứng từ bằng tiếng Anh, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh

