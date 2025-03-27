Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm Dapfood làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dapfood
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty Cổ phần Thực phẩm Dapfood

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Dapfood

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: TP Hải Dương ...và 9 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Địa bàn phụ trách:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh sống gần địa bàn phụ trách

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Dapfood Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ : lương cứng + phụ cấp + %doanh số
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Cơ hội huấn luyện: được tham gia thường xuyên và định kỳ các khóa đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng tháng lương 13 và các chế độ phúc lợi khác
Hàng năm có du lịch và khám sức khỏe định kỳ
Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của công ty.
Được hưởng thêm gói bảo hiểm Sức khỏe Bảo Minh
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Dapfood

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dapfood

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dapfood

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2,CN3 KCN Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

