Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Koolog International làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: KCN VSIP thành phố Vinh, Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ nhà máy các công việc liên quan đến hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu của nhà máy như:

- Rà soát phân loại mã hàng hóa hàng hóa (mã HS);

- Chịu trách nhiệm lập hồ sơ khai hải quan, xử lý hồ sơ khai hải quan, theo dõi chặt chẽ hồ sơ từ bước khai báo cho đến khi hoàn thiện, tuân thủ luật và quy định hải quan của quốc gia có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện, hồ sơ chứng từ dùng để khai báo hải quan...

Và các công việc khác theo thoả thuận

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu: Tuổi 25-35

- Viết và giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung (gửi kèm CV tiếng Trung)

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, hải quan, xuất nhập khẩu. Có thể từng làm trong công ty Logistics, công ty sản xuất hoặc công ty xuất nhập khẩu

- Hiểu biết về luật và quy định về xuất nhập khẩu Việt Nam

- Có thái độ làm việc lành mạnh, tích cực, không ngừng hoàn thiện bản thân và học hỏi kiến thức mới

Quyền lợi được hưởng:

• Mức lương: thoả thuận

