Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Koolog International làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Koolog International
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: KCN VSIP thành phố Vinh, Nghệ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nhà máy các công việc liên quan đến hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu của nhà máy như:
- Rà soát phân loại mã hàng hóa hàng hóa (mã HS);
- Chịu trách nhiệm lập hồ sơ khai hải quan, xử lý hồ sơ khai hải quan, theo dõi chặt chẽ hồ sơ từ bước khai báo cho đến khi hoàn thiện, tuân thủ luật và quy định hải quan của quốc gia có liên quan.
- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện, hồ sơ chứng từ dùng để khai báo hải quan...
Và các công việc khác theo thoả thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu: Tuổi 25-35
- Viết và giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung (gửi kèm CV tiếng Trung)
- Viết và giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, hải quan, xuất nhập khẩu. Có thể từng làm trong công ty Logistics, công ty sản xuất hoặc công ty xuất nhập khẩu
- Hiểu biết về luật và quy định về xuất nhập khẩu Việt Nam
- Có thái độ làm việc lành mạnh, tích cực, không ngừng hoàn thiện bản thân và học hỏi kiến thức mới
Quyền lợi được hưởng:
• Mức lương: thoả thuận
- Viết và giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung (gửi kèm CV tiếng Trung)
- Viết và giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, hải quan, xuất nhập khẩu. Có thể từng làm trong công ty Logistics, công ty sản xuất hoặc công ty xuất nhập khẩu
- Hiểu biết về luật và quy định về xuất nhập khẩu Việt Nam
- Có thái độ làm việc lành mạnh, tích cực, không ngừng hoàn thiện bản thân và học hỏi kiến thức mới
Quyền lợi được hưởng:
• Mức lương: thoả thuận
Tại Công Ty TNHH Koolog International Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Koolog International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI