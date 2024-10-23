Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3/3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn, giới thiệu gói dịch vụ viễn thông cho khách hàng về lợi ích và tính năng của từng dịch vụ để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Xây dựng kế hoạch bán hàng đảm bảo mục tiêu trong Tuần, Tháng/Quý/Năm. Nghiên cứu, khai thác và phân tích thông tin khách hàng. Duy trì quan hệ với khách hàng, liên lạc thường xuyên, hỗ trợ và giải đáp các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Thực hiện các quy trình bán hàng, lập hợp đồng và đảm bảo rằng khách hàng nhận được các dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng cần thiết.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng trong ngành CNTT, Viễn thông số. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Có mục tiêu, hoài bão, đam mê, nhiệt huyết trong công việc. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán. Nhiệt tình, kiên trì, trung thực, cầu tiến và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-50tr ( Lương theo KPI + % doanh số ) Trả lương vào mồng 5 hàng tháng. Làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 và làm cách ngày thứ 7 hàng tuần Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước Các chế độ và quyền lợi khác của công ty ( Đào tạo, Teambuilding, Happy time....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9

