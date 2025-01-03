Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIIN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 23/28 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm và dịch vụ Thiết kế & In ấn của công ty;

Đàm phán và thương thảo với khách hàng, thực hiện báo giá, chốt đơn hàng, ký kết hợp đồng;

Phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi, quản lý đơn hàng;

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán và duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng;

Theo dõi & đánh giá thị trường và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các phân tích và đề xuất;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Manager.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu;

Ngoại hình ưa nhìn, có “máu” Kinh doanh, Bán hàng, “chiến” hết mình vì công việc;

Giao tiếp tự tin, khả năng giải quyết tình huống nhanh nhạy, linh hoạt;

Có trách nhiệm, ham học hỏi, sáng tạo, thái độ làm việc tích cực và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo thỏa thuận + Thưởng Hoa hồng + Thưởng khác (Tổng thu nhập lên tới hơn 20.000.000 VNĐ/ tháng);

Lộ trình phát triển rõ ràng, minh bạch; Review theo kết quả làm việc hàng tháng/ quý/ năm;

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động;

Được đào tạo, cập nhật và nâng cao các kiến thức chuyên môn liên tục từ công ty và đối tác;

Được đào tạo bài bản và tham gia các khóa học miễn phí về các nghiệp vụ liên quan;

Cơ hội được trực tiếp triển khai các dự án lớn và tích lũy kinh nghiệm về lĩnh vực Kinh doanh, Marketing,...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định của Pháp luật và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (Hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động ngoại khóa sôi động).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIIN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.