Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Lô LD4, KCN Thạch Thất Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Mô tả công việc:
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, Phòng kinh doanh thông báo kịp thời đến các phòng ban liên quan
- Làm Phiếu giao hàng/Phiếu nhận hàng, sắp xếp vận chuyển và theo dõi cho đến khi máy móc đến nơi của khách hàng, v.v.
- Lên danh sách máy móc dự phòng
- Làm hợp đồng cho thuê với khách hàng
- Làm hóa đơn trắng, xuất hóa đơn VAT, theo dõi và thu tiền phải thu và các khoản khác khi được giao.
- Theo dõi và gia hạn kiểm tra máy móc
- Cập nhật tình hình hợp đồng và công nợ hàng tuần
- Tìm kiếm và đàm phán với nhà cung cấp nếu cần
- Các nhiệm vụ khác có thể được giao.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
- Giới tính: Nữ (dưới 30 tuổi)
- Có 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc kế toán
- Tiếng Anh giao tiếp khá.
- Yêu cầu khác: tính cách cởi mở
- Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng:
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (từ 8:30 sáng – 17:30 chiều), 2 thứ bảy, 4 chủ nhật nghỉ/tháng
- Mức lương: thỏa thuận
- Mọi quyền lợi theo Luật lao động và quy định của công ty.
- Được cung cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Gói bảo hiểm tai nạn 24/7.
- Tăng lương một lần một năm, thưởng tháng thứ 13
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng, khám sức khỏe & du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

