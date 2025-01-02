Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Toà nhà CT2, Khu đô thị Dream Town, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực kế toán và thuế.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tư vấn và giới thiệu dịch vụ của công ty tới khách hàng tiềm năng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kế toán và thuế.
Có kiến thức vững vàng về các dịch vụ kế toán và thuế.
Hiểu biết nhất định về nghiệp vụ kế toán và thuế.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 15-20tr/ tháng
Lương hoa hồng theo hợp đồng.
Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa CT2 KĐT Dream Town, Đường 70, P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

