Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tham gia BHXH, các chế độ phúc lợi khác - Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định - Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp - Cơ hội đi công tác, du lịch Đức hằng năm - Thu nhập hấp dẫn, chiết khấu hoa hồng cao - Cơ hội thăng tiến xa trong tương lai.., Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Nhận Data HOT từ công ty

- Chăm sóc khách hàng tiềm năng, hướng dẫn và làm thủ tục nhập học cho khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng trong quá trình học tập tại trung tâm.

- Đôn đốc khách hàng hoàn thành các đợt thanh toán chi phí của học viên.

- Hỗ trợ nhóm (phòng)trong các hoạt động triển khai làm việc nhóm.

- Làm việc theo sự sắp xếp của Trưởng phòng và ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 23 - 38

- Có laptop cá nhân

- Giọng nói truyền cảm dễ nghe, không ngọng

- Giao tiếp tự tin, khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy

- Có kinh nghiệm NVKD các ngành như: BĐS, mỹ phẩm, nội thất... là một lợi thế.

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 35 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VNEU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin