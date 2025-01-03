Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà KDI Holdings, 16 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nộ,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các tài liệu, hợp đồng, văn bản và báo cáo.
Đảm bảo rằng tất cả tài liệu đều được sắp xếp có hệ thống và dễ dàng truy cập.
Chuẩn bị nội dung, Agenda cho các cuộc họp, ghi chú và biên bản cuộc họp.
Tổ chức và sắp xếp các sự kiện, hội thảo, cuộc họp nội bộ và bên ngoài.
Làm cầu nối giữa các phòng ban và giữa công ty với khách hàng, đối tác.
Trả lời điện thoại, thư điện tử và tiếp đón khách đến công ty.
Sắp xếp lịch hẹn, lịch làm việc cho lãnh đạo hoặc người quản lý.
Theo dõi và nhắc nhở các cuộc hẹn, sự kiện quan trọng.
Thực hiện các công việc văn phòng cơ bản như nhập dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ thông tin.
Cập nhật và bảo trì các hệ thống quản lý dữ liệu.
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch ngân sách, theo dõi chi phí và thanh toán.
Quản lý hóa đơn và chứng từ tài chính.
Đảm bảo rằng các công việc hành chính diễn ra suôn sẻ trong tổ chức.
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.
Hướng dẫn, đào tạo các nhân viên mới về quy trình và hệ thống hành chính của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù theo yêu cầu của quản lý hoặc ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trợ lý, thư ký
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành kế toán,Hành chính, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt, nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống.
Ngoại hình: Ngoại hình ưa nhìn, lịch sự, chỉn chu, phù hợp với môi trường công sở.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm: Có khả năng làm việc độc lập và hỗ trợ hiệu quả khi cần thiết.
Tinh thần trách nhiệm cao: Cam kết và chu đáo trong công việc, có tinh thần làm việc đội nhóm và khả năng làm việc dưới áp lực.
Đặc biệt : Bảo mật thông tin công ty cũng như cá nhân của Lãnh đạo, trung thực – thật thà

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Phúc lợi (BHXH,12 ngày phép/năm, thưởng các ngày Lễ...) theo quy định Nhà nước.
Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng 13... và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý, hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ
Môi trường thân thiện, năng động..
Được nghỉ T7 – CN;
Hỗ trợ Công cụ làm việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 154 Đường 40, KĐC Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

