Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thủ Đức
- Cần Thơ
- Hà Nội
- Đà Nẵng, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng/doanh nghiệp của khu vực sales được giao.
Xây dựng data dữ liệu khách hàng tại khu vực.
Chịu trách nhiệm liên quan đến quy trình bán hàng, thu hồi công nợ, tồn kho lâu, …
Thu thập, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo đề xuất các chính sách phù hợp.
Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm bán hàng kênh B2B, ưu tiên trong lĩnh vực hàng tiêu dùng hoặc B2B (về baobì nhựa, sản phẩm nhựa….) tối thiểu 2 năm.
Kỹ năng giao tiếp; thuyết phục.
Kỹ năng phân tích số liệu, lên kế hoạch.
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực.
Báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các yêu cầu của công ty.
Sử dụng vi tính văn phòng Word/Excel.
Có thể đi công tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận + Hoa Hồng
Thu nhập
: Thỏa thuận + Hoa Hồng
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7
Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động.
Hỗ trợ cơm trưa, điện thoại, …; Phụ cấp cho phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.
Lương tháng 13 (1-2 tháng lương) và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế của công ty hàng quý và hàng năm.
Thưởng thâm niên, thưởng vào các ngày nghỉ lễ quốc gia.
Tặng quà cho CBCNV vào ngày sinh nhật, 8/3, 1/6, Tết Trung thu, 20/10, tết…
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Được phát triển nghề nghiệp với chính sách đào tạo nội bộ (chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng) và đào tạo bên ngoài.
Được trân trọng giá trị cá nhân với các giải thưởng, chính sách đãi ngộ (kể cả gia đình, con em của CBCNV).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
