Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Chăm sóc cửa hàng theo danh sách hàng ngày (16 - 18 cửa hàng)
- Vệ sinh, kiểm tồn, sắp xếp hàng hóa.
- Tăng bao phủ và trưng bày sản phẩm
- Hỗ trợ khách hàng lên đơn hàng.
- Nhập các thông tin bao phủ, trưng bày lên máy PDA.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sức khỏe tốt.
- Có chở hàng theo xe.
- Có xe máy riêng.
- Làm việc 6 ngày / tuần: 7h30 - 17h30ngày.
- Có chở hàng theo xe.
- Có xe máy riêng.
- Làm việc 6 ngày / tuần: 7h30 - 17h30ngày.
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + Phụ cấp: 7.700.000
- Thưởng doanh số: 3tr -> 6tr - Ký hợp đồng trực tiếp với Công ty, không ký thông qua Nhà phân phối. Đúng ngày cuối tháng trả lương.
- Lương và thưởng sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản Vietcombank của nhân viên vào ngày cuối tháng.
- Đóng bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
- Quyền lợi thêm: Bảo hiểm sức khỏe PVI (Khám chữa bệnh 130 triệu / năm) + Bảo hiểm tai nạn 24/7
- Thưởng doanh số: 3tr -> 6tr - Ký hợp đồng trực tiếp với Công ty, không ký thông qua Nhà phân phối. Đúng ngày cuối tháng trả lương.
- Lương và thưởng sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản Vietcombank của nhân viên vào ngày cuối tháng.
- Đóng bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
- Quyền lợi thêm: Bảo hiểm sức khỏe PVI (Khám chữa bệnh 130 triệu / năm) + Bảo hiểm tai nạn 24/7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI