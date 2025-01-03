Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Chăm sóc cửa hàng theo danh sách hàng ngày (16 - 18 cửa hàng)

- Vệ sinh, kiểm tồn, sắp xếp hàng hóa.

- Tăng bao phủ và trưng bày sản phẩm

- Hỗ trợ khách hàng lên đơn hàng.

- Nhập các thông tin bao phủ, trưng bày lên máy PDA.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt.

- Có chở hàng theo xe.

- Có xe máy riêng.

- Làm việc 6 ngày / tuần: 7h30 - 17h30ngày.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Phụ cấp: 7.700.000

- Thưởng doanh số: 3tr -> 6tr - Ký hợp đồng trực tiếp với Công ty, không ký thông qua Nhà phân phối. Đúng ngày cuối tháng trả lương.

- Lương và thưởng sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản Vietcombank của nhân viên vào ngày cuối tháng.

- Đóng bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

- Quyền lợi thêm: Bảo hiểm sức khỏe PVI (Khám chữa bệnh 130 triệu / năm) + Bảo hiểm tai nạn 24/7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin