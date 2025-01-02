Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng + Hoa hồng + Phụ cấp ăn ca + Phụ cấp điện thoại và các khoản thưởng best sale theo từng chiến dịch Phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước, BHXH, BHYT, thưởng lễ tết, có 12 ngày phép/năm Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được đào tạo phát triển chuyên môn và năng lực, cơ hội thăng tiến rộng mở Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động sinh nhật, nghỉ mát, teambuilding,.., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Gọi điện thoại để giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng
Tư vấn chốt đơn với khách hàng từ bộ phận MKT(có data từ công ty)
Quản lý thông tin khách hàng
Ghi nhận và xử lý các đơn hàng từ khách hàng qua điện thoại
Thực hiện các công việc phát sinh khác.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (ưu tiên môi trường mỹ phẩm, thẩm mỹ, làm đẹp)
Giao tiếp tốt, đam mê bán hàng
Có mục tiêu rõ ràng, quyết liệt
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

