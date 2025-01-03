Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 18 ngách 37/8 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin đến hotline công ty và email Phòng Kinh doanh
Quản lý hồ sơ khách hàng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng
Soạn thảo, lưu trữ các hợp đồng, báo cáo, văn bản, giấy tờ theo các hoạt động của phòng kinh doanh.
Hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác và theo dõi tiến độ thanh toán theo hợp đồng đã ký
Quản lý, theo dõi đơn hàng, hợp đồng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng và thu tiền
Theo dõi công nợ khách hàng; đôn đốc việc thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng
Tham vấn, hỗ trợ Phụ trách bộ phận Kinh doanh trong việc lập kế hoạch, chương trình kinh doanh tháng, quý, năm và tham gia giám sát, đôn đốc các nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số
Hỗ trợ tìm kiếm, khai thác thông tin khách hàng tiềm năng theo yêu cầu
Hỗ trợ tổng hợp, cập nhật số liệu xu hướng kinh doanh, nhu cầu khách hàng, thông tin sản phẩm mới cho đội ngũ nhân viên kinh doanh;
Hỗ trợ xử lý các đơn đặt hàng, cung cấp hỗ trợ cho khách hàng và nhân viên bán hàng
Hỗ trợ xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng, các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng; phối hợp cùng nhân viên kinh doanh trong các hoạt động chăm sóc khách hàng cụ thể
Tham gia, phối hợp trong các hoạt động, chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy doanh số
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách bộ phận Kinh doanh

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Tài chính ngân hàng, Hành chính.
Yêu cầu: Chỉ tuyển ứng viên Nữ
Thành tạo tin học văn phòng, đặc biệt Microsoft Excel.
Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần thần trách nhiệm cao
Có kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu khoa học
Có khả năng tự học hỏi nhăm nâng cao năng lực chuyên môn
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập, cũng như làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc
Có tư duy logic/tích cực.

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 6h/ngày, 6 ngày/tuần (9h00 – 16h00, Thứ Hai đến Thứ Sáu, Thứ Bảy làm việc linh động (có thể làm online hoặc tại Văn phòng), CN nghỉ);
Lương cứng: 08 - 10M + Lương % doanh thu hàng tháng (không áp KPI) + Phụ cấp + Thưởng(nếu có),…
Lương hiệu quả, khen thưởng căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc;
Chương trình phúc lợi cho CBNV: hỗ trợ chi phí gửi xe, ăn ca, công tác phí
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Có cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động đoàn thể, teambuilding của Công ty...
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty phù hợp với Luật Lao động và Luật BHXH hiện hành.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

