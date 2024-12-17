Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Phú Đăng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 147A Ấp 5, Lê Văn Khương, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Chăm sóc quầy kệ và trưng bày hàng hóa theo đúng quy định

- Giới thiệu sản phẩm phù hợp cho khách hàng

- Kiểm tra tem giá, bảng giá, hạn sử dụng, chất lượng và chủng loại hàng hóa, điều chỉnh bảng giá khi có thông báo

- Một số công việc khác theo hướng dẫn và phân công của quản lý

Thời Gian

+ Ca sáng: 7h00-11h30

+ Ca chiều: 13h00-17h00

+ Ca tối:18h-22h

+ Ca Hành Chính: 7h30-17h00

+ Xoay Ca (Ca sáng: 7h30 - 11h30; Ca chiều: 13h00 - 21h30)

=> Có hỗ trợ xoay ca cho sinh viên và parttime

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ 18-67 tuổi .

- Thái độ tốt, siêng năng với công việc.

- Không y/c kinh nghiệm, bằng cấp.

- Hoạt bát, vui vẻ, hoà đồng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phú Đăng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG:

- Ca 4 tiếng: 3.500.000VNĐ/ Tháng + Phụ Cấp

- Ca 6 Tiếng: 5.400.000VNĐ/Tháng + Phụ Cấp- Ca 8 tiếng: 7.500.000VNĐ/ Tháng + Phụ Cấp

- Được đóng BHYT BHXH, BHTN đầy đủ.

- Được đào tạo kiến thức trong ngành bán lẻ hoàn toàn miễn phí để nhanh chóng làm việc hiệu quả.

- Trả lương đúng qui định và ký hợp đồng rõ ràng.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thống nhất.

- Có cơ hội trao dồi ngôn ngữ, kỹ năng.

- Lương thưởng tháng 13 theo quy định và xét tăng lương hàng năm.

-ĐƯỢC ĐI LÀM NGAY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Phú Đăng Phát

