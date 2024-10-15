Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Điện tử viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2G Nguyễn Thành Ý, Phường ĐaKao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát. Tham khảo các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chủ đầu tư, chủ nhà máy. Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể. Tính toán, bóc tách, đưa ra danh mục vật tư chi tiết khối lượng công trình, lập báo giá. Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công. Khảo sát/thu thập thông tin/ phương án thiết kế sơ bộ. Thiết kế hệ thống ĐNLMT bằng phần mềm chuyên dụng.
Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát.
Tham khảo các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chủ đầu tư, chủ nhà máy.
Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể.
Tính toán, bóc tách, đưa ra danh mục vật tư chi tiết khối lượng công trình, lập báo giá. Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công.
Khảo sát/thu thập thông tin/ phương án thiết kế sơ bộ.
Thiết kế hệ thống ĐNLMT bằng phần mềm chuyên dụng.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1-2 năm Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực Solar. Có kiến thức cơ bản về quản lý điện, hệ thống NLMT, cung cấp điện và các thiết bị công nghiệp. Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc. Tốt nghiệp ĐH/Cao Đẳng chuyên nghành về điện. Sử dụng các phần mềm thiết kế Khả năng độc bản vẽ M&E tốt
Kinh nghiệm: 1-2 năm Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực Solar.
Có kiến thức cơ bản về quản lý điện, hệ thống NLMT, cung cấp điện và các thiết bị công nghiệp.
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc.
Tốt nghiệp ĐH/Cao Đẳng chuyên nghành về điện.
Sử dụng các phần mềm thiết kế
Khả năng độc bản vẽ M&E tốt

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp Luật. Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Có chính sách xét duyệt tăng lương Tham gia các lớp học nâng cao trình độ
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp Luật.
Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Có chính sách xét duyệt tăng lương
Tham gia các lớp học nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2G Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-dien-thu-nhap-toi-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job212506
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SAGOMART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SAGOMART
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngọc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngọc Việt
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Star Travel International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Star Travel International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
3 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kho HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HAPAS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ONE DREAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN PDS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PDS GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu JobsGO Recruit
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Công Ty TNHH Ocany Việt Nam
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu JobsGO Recruit
8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm