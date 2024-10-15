Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2G Nguyễn Thành Ý, Phường ĐaKao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát. Tham khảo các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chủ đầu tư, chủ nhà máy. Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể. Tính toán, bóc tách, đưa ra danh mục vật tư chi tiết khối lượng công trình, lập báo giá. Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công. Khảo sát/thu thập thông tin/ phương án thiết kế sơ bộ. Thiết kế hệ thống ĐNLMT bằng phần mềm chuyên dụng.

Khảo sát trực tiếp dự án, đưa ra đánh giá tổng quan, lập báo cáo khảo sát.

Tham khảo các cuộc họp trao đổi kỹ thuật với chủ đầu tư, chủ nhà máy.

Lên bản vẽ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thiết kế thi công cho các dự án cụ thể.

Tính toán, bóc tách, đưa ra danh mục vật tư chi tiết khối lượng công trình, lập báo giá. Lên khối lượng vật tư phục vụ công tác thi công.

Khảo sát/thu thập thông tin/ phương án thiết kế sơ bộ.

Thiết kế hệ thống ĐNLMT bằng phần mềm chuyên dụng.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 1-2 năm Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực Solar. Có kiến thức cơ bản về quản lý điện, hệ thống NLMT, cung cấp điện và các thiết bị công nghiệp. Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc. Tốt nghiệp ĐH/Cao Đẳng chuyên nghành về điện. Sử dụng các phần mềm thiết kế Khả năng độc bản vẽ M&E tốt

Kinh nghiệm: 1-2 năm Ưu tiên đã làm trong lĩnh vực Solar.

Có kiến thức cơ bản về quản lý điện, hệ thống NLMT, cung cấp điện và các thiết bị công nghiệp.

Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Tốt nghiệp ĐH/Cao Đẳng chuyên nghành về điện.

Sử dụng các phần mềm thiết kế

Khả năng độc bản vẽ M&E tốt

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp Luật. Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Có chính sách xét duyệt tăng lương Tham gia các lớp học nâng cao trình độ

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp Luật.

Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Có chính sách xét duyệt tăng lương

Tham gia các lớp học nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin