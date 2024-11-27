Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Máy thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 05, xóm Lợ, thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hiểu biết về các loại máy công nghiệp: máy sàng rung, máy nghiền bột

Lắp đặt bảo hành, sửa chữa, giải quyết các thắc mắc khách hàng về kỹ thuật sản phẩm, thiết bị do công ty phân phối.

Ưu tiền biết về bản vẽ kỹ thuật,cơ khí, hàn xì.

Biết về điện 3 pha (điện công nghiệp)

Nghiên cứu sản phẩm mới, giải pháp kết nối, điều khiển theo yêu cầu khách hàng.

Hỗ trợ, giám sát lắp đặt, bàn giao.

Hỗ trợ Phòng Kinh Doanh đóng gói, dán tem, test thiết bị, giao hàng.

Hỗ trợ demo sản phẩm cùng nhân viên kinh doanh đối với khách hàng

Nhận các công việc phát sinh khác khi ban Giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc theo học các bậc từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành cơ khí

Kinh nghiệm thực tế:

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm việc các lĩnh vực kỹ thuật.

Yêu cầu khác:

Có nhân cách tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, ngăn nắp, trung thực, thẳng thắn;

Nhiệt tình, tự tin, tinh thần đồng đội, khả năng hợp tác và làm việc nhóm tốt;

Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu (rất ít)

Biết lái xe ô tô (ưu tiên)

Tại Công ty cổ phần đầu tư Hợp Lực 819 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 tr trở lên

Được thưởng các dịp lễ tết

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật hiện hành, chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau theo quy định của Công ty;

Các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của Nhà nước.

Tham dự các hoạt động cùng công ty: party, du lịch hè hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Hợp Lực 819 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin