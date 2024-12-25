Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20, đường 34B, Phường An Phú, TP Thủ Đức, HCM, Quận 2, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thực hiện dịch vụ sau bán hàng của công ty: bảo hành, kiểm tra sửa chữa các thiết bị công ty cung cấp.

- Tư vấn, hỗ trợ khách hành các giải pháp về thiết bị điện tử viễn thông.

- Thực hiện công việc bàn giao, lắp đặt thiết bị, và hướng dẫn sử dụng thiết bị cho khách hàng. Đảm bảo máy móc hoạt động tốt, đúng mẫu mã chủng loại trước khi đến tay khách hàng.

- Hỗ trợ đội kinh doanh kiểm tra thông số thiết bị, lên cấu hình và lựa chọn thiết bị.

- Kết hợp với các phòng ban xử lý công việc đạt hiệu quả cao.

- Công việc giao tiếp tốt với khách hàng và nâng cao khả năng chuyên môn.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ, chịu khó, biết lắng nghe và tiếp thu, trung thực, nhanh nhẹn, hòa đồng.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện – Điện tử viễn thông, các ngành liên quan...

- Có hiểu biết về hệ thống chấm công, camera.

- Có kinh nghiệm hàn mạch điện tử là lợi thể.

- Khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng anh.

- Có khả năng lãnh đạo, trưởng nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 10-13 triệu (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp)

- Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

- Hưởng các chế độ thưởng của công ty như (Sinh nhật, ngày 30/4 – 1/5, ngày 8/3, Ngày 20/10, lương tháng 13, lễ tết ...)

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm /lần

- Tăng lương 1 năm/lần đối với nhân viên và 1 năm/2 lần đối với cấp quản lý

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung thân thiện, nhiệt huyết, năng động

- Được trang bị điện thoại di động làm việc

- Tham gia các buổi team-building cùng công ty một năm 2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

