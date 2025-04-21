Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NHÔM NHẬP KHẨU LUXURYWINDOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Galaxy Centre , Cenco 5,Xã Cự Khê, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Đọc, phân tích bản vẽ kỹ thuật và lập bản vẽ thiết kế cửa (cửa nhôm, cửa kính, v.v.).

Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, sản xuất, thi công) để đảm bảo tính chính xác và khả thi của hồ sơ.

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc kỹ thuật từ khách hàng hoặc đội thi công khi cần.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, cơ khí, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực bóc tách hồ sơ kỹ thuật (ưu tiên ứng viên từng làm việc với cửa và kết cấu nhôm kính).

Sử dụng thành thạo AutoCAD, đọc bản vẽ và các công cụ văn phòng (Word, Excel).

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 9.000.000 + hoa hồng không giới hạn

Mức lương:

Công việc lâu dài, ổn định, hỗ trợ ăn trưa

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo thêm về kỹ năng chuyên môn nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển

