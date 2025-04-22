Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO NGÂN
- Hà Nội: 130 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, điện tử trong khách sạn.
Kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống điện, thiết bị chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống an ninh, camera…
Xử lý sự cố, khắc phục hư hỏng thiết bị điện, điện tử một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện, điện tử theo kế hoạch.
Đảm bảo an toàn về điện trong khách sạn, tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
Làm báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của hệ thống điện, thiết bị.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong khách sạn khi cần thiết.
Tham gia các hoạt động bảo trì, sửa chữa lớn của khách sạn khi cần thiết.
Quản lý, kiểm kê vật tư, thiết bị điện, điện tử trong kho.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành, bảo trì thiết bị điện, điện tử trong khách sạn hoặc các ngành nghề tương tự.
Nắm vững kiến thức về điện, điện tử, an toàn điện.
Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị đo lường điện.
Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ điện.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, linh hoạt.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO NGÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
