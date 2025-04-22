Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Digitek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng P804, Tòa N02, Chung Cư Horizon, 87 Lĩnh Nam., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Triển khai thi công, lắp đặt, cấu hình, vận hành và bảo trì hệ thống điện nhẹ, điện dân dụng (Hệ thống camera, cấu trúc mạng LAN, mạng điện thoại, điện Năng lượng mặt trời…)
Lập kế hoạch thi công, quản lý, giám sát các đội, đối tác thi công;
Kiểm tra, nghiệm thu công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả
Báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Giới tính:
Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi
Độ tuổi:
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện/điện tử/viễn thông
Trình độ:
Có kinh nghiệm tại công ty thi công ME là lợi thế
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
Sẵn sàng đi công tác tại các dự án của Công ty
Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (12-18 triệu)
Hỗ trợ công tác phí, xăng xe, điện thoại
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng lễ Tết, tháng 13, thưởng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam
