Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Digitek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng P804, Tòa N02, Chung Cư Horizon, 87 Lĩnh Nam., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Triển khai thi công, lắp đặt, cấu hình, vận hành và bảo trì hệ thống điện nhẹ, điện dân dụng (Hệ thống camera, cấu trúc mạng LAN, mạng điện thoại, điện Năng lượng mặt trời…)

Lập kế hoạch thi công, quản lý, giám sát các đội, đối tác thi công;

Kiểm tra, nghiệm thu công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả

Báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Giới tính:

Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi

Độ tuổi:

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điện/điện tử/viễn thông

Trình độ:

Có kinh nghiệm tại công ty thi công ME là lợi thế

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Sẵn sàng đi công tác tại các dự án của Công ty

Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (12-18 triệu)

Hỗ trợ công tác phí, xăng xe, điện thoại

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng lễ Tết, tháng 13, thưởng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digitek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin