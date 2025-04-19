Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN ANH
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Hỗ trợ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị kỹ thuật
Kiểm tra, giám sát hệ thống thiết bị tại công trình
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành: Cơ khí, điện tử, kỹ sư cơ khí, kỹ sư cơ điện tử, hoặc các ngành có liên quan khác.
Có kinh nghiệm về chuyên ngành thang máy: kỹ thuật lắp đặt cơ, lắp đặt điện, bảo trì, bảo dưỡng thang máy.
Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo nâng cao tay nghề
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng theo quy định công ty
Làm việc giờ hành chính từ 08:00 đến 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy từ 08:00 đến 12:00
Được training về sản phẩm.
Thử việc 2 tháng, ký hợp đồng có đầy đủ các chế độ theo qui định hiện hành.
Chế độ thưởng lễ, tết. Thưởng T13/14...
Du lịch hàng năm, Team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
