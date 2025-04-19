Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị kỹ thuật

Kiểm tra, giám sát hệ thống thiết bị tại công trình

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành: Cơ khí, điện tử, kỹ sư cơ khí, kỹ sư cơ điện tử, hoặc các ngành có liên quan khác.

Có kinh nghiệm về chuyên ngành thang máy: kỹ thuật lắp đặt cơ, lắp đặt điện, bảo trì, bảo dưỡng thang máy.

Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo nâng cao tay nghề

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng theo quy định công ty

Làm việc giờ hành chính từ 08:00 đến 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy từ 08:00 đến 12:00

Được training về sản phẩm.

Thử việc 2 tháng, ký hợp đồng có đầy đủ các chế độ theo qui định hiện hành.

Chế độ thưởng lễ, tết. Thưởng T13/14...

Du lịch hàng năm, Team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN ANH

