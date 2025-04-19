Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 436/12B ấp cây trắc, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo các dây chuyền sản xuất được vận hành trơn tru bằng cách kiểm tra, phát hiện và chỉ đạo bảo trì máy móc, cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất.

Xác định lỗi và khắc phục sự cố khi.

Thực hiện các phương pháp bảo dưỡng, phòng ngừa rủi ro với dây chuyền sản xuất.

Luôn cập nhật các phương pháp sản xuất và quy trình bảo trì thiết bị.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch sản xuất.

Kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.

Sửa chữa, lắp đặt hệ thống máy móc nhà xưởng

Xử lý sự cố:motor, cảm biến,relay

bảo trì máy móc công nghiệp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc sơ đồ điện đơn giản, xử lý sự cố (motor, cảm biến,..)

Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với tổ bảo trì.

Giới tính: Nam (từ 26 – 40 tuổi)

Nam (từ 26 – 40 tuổi)

Ưu tiên có chuyên môn về Kỹ thuật máy móc thiết bị

Biết vận hành, hiệu chỉnh và sửa chữa cơ bản các máy móc thiết bị sản xuất

Siêng năng, trung thực, trách nhiệm, chịu khó, chủ động trong công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH đầy đủ

Hưởng phụ cấp ăn trưa

Nghỉ phép theo qui định

Thưởng lễ, tết, tháng 13

Du lịch, team building theo quy định của công ty, sinh nhật, công đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin