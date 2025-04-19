Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
- Hồ Chí Minh: 436/12B ấp cây trắc, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo các dây chuyền sản xuất được vận hành trơn tru bằng cách kiểm tra, phát hiện và chỉ đạo bảo trì máy móc, cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất.
Xác định lỗi và khắc phục sự cố khi.
Thực hiện các phương pháp bảo dưỡng, phòng ngừa rủi ro với dây chuyền sản xuất.
Luôn cập nhật các phương pháp sản xuất và quy trình bảo trì thiết bị.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch sản xuất.
Kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.
Sửa chữa, lắp đặt hệ thống máy móc nhà xưởng
Xử lý sự cố:motor, cảm biến,relay
bảo trì máy móc công nghiệp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với tổ bảo trì.
Giới tính: Nam (từ 26 – 40 tuổi)
Ưu tiên có chuyên môn về Kỹ thuật máy móc thiết bị
Biết vận hành, hiệu chỉnh và sửa chữa cơ bản các máy móc thiết bị sản xuất
Siêng năng, trung thực, trách nhiệm, chịu khó, chủ động trong công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng phụ cấp ăn trưa
Nghỉ phép theo qui định
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Du lịch, team building theo quy định của công ty, sinh nhật, công đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
