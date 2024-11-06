Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH STN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH STN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY TNHH STN

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Vĩnh Tân, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

-Thi công dự án, thi công công trình
-Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thi công công trình
-Bốc tách khối lượng theo bản vẽ
-Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc thi công, bảo trì bảo hành đảm bảo độ chính xác, kịp thời, thẩm mỹ
-Đảm bảo tuân thủ các công tác ATLĐ và VSMT tại nơi làm việc
- Các nhiệm vụ khác: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:
-Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật điện, Cơ-điện-lạnh, cơ khí
-Đọc hiểu tốt bản vẽ kỹ thuật
-Am hiểu và cập nhật về công nghệ , kỹ thuật xây-lắp
-Am hiểu các nguyên tắc quản lý chất lượng
-Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở công trường.
-Đi công tác xa và làm việc ngoài giờ
2. Kỹ năng:
-Hàn được ống PPR đến kích thước Dn150 (Dành cho đội trưởng bên Nước)
-Đấu nối điện hạ thế và tín hiệu
-Đo đạc, cắt & hàn cơ khí
-Am hiểu hoặc có kinh nghiệm về xây dựng là một lợi thế
-Biết vẽ AutoCad

Tại CÔNG TY TNHH STN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực chuyên môn
2. Thời gian thử việc: 2 tháng
3. Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, ...)
4. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết, nhanh chóng phát triển, muốn gắn bó lâu dài
5. Lương thưởng theo chế độ Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vĩnh Tân Tân Uyên Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

