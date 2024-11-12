Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 55 - 75 Triệu

Mức lương 55 - 75 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 55 - 75 Triệu

Được đào tạo chăm sóc da từ cơ bản đến chuyên sâu cho khách hàng thông qua các máy móc công nghệ hiện đại (Không làm về body)

(

Không làm về body

)

Thực hiện liệu trình chăm sóc khách hàng

Giới thiệu và tư vấn các gói liệu trình

Với Mức Lương 55 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8tr-15tr (gồm lương cơ bản: 5.500.000đ - 7.500.000 + phụ cấp + %HH + tour)

Quá trình đào tạo được nhận 100% lương cơ bản và các khoản khác

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại

Được đào tạo thêm về tay nghề miễn phí và hỗ trợ lương

Đầy đủ chế độ lưởng lễ, tết, quà sinh nhật, phép năm, teambuilding,..

