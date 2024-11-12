Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 55 - 75 Triệu

HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Mức lương
55 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 55 - 75 Triệu

Được đào tạo chăm sóc da từ cơ bản đến chuyên sâu cho khách hàng thông qua các máy móc công nghệ hiện đại (Không làm về body)
Thực hiện liệu trình chăm sóc khách hàng
Giới thiệu và tư vấn các gói liệu trình

Với Mức Lương 55 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8tr-15tr (gồm lương cơ bản: 5.500.000đ - 7.500.000 + phụ cấp + %HH + tour)
Thu nhập :
Quá trình đào tạo được nhận 100% lương cơ bản và các khoản khác
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại
Được đào tạo thêm về tay nghề miễn phí và hỗ trợ lương
Đầy đủ chế độ lưởng lễ, tết, quà sinh nhật, phép năm, teambuilding,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM VŨ HẰNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 42A ngách 667/9 Nguyễn Văn Cừ, tổ 16, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội

