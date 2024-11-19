Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TÂN LONG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TÂN LONG
- Quảng Ninh: Ô số 29, lô B1, KĐT mới Cao Xanh
- Hà Khánh A, phường Cao Xanh, Tp Hạ Long
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Viết các loại báo cáo: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, báo cáo khai thác nước,...
Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, tài liệu môi trường theo quy định.
Lưu trữ hồ sơ, tài liệu môi trường đảm bảo an toàn, khoa học và dễ dàng tra cứu.
Phân loại hồ sơ, tài liệu môi trường theo tiêu chí đã được quy định.
Sắp xếp hồ sơ, tài liệu môi trường ngăn nắp, khoa học, dễ tìm kiếm và tra cứu.
Kiểm tra tính chính xác của hồ sơ, tài liệu môi trường trước khi lưu trữ hoặc sử dụng.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty các công việc liên quan đến hồ sơ, tài liệu môi trường.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành môi trường hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu.
Có kỹ năng sắp xếp, phân loại hồ sơ, tài liệu.
Có kỹ năng kiểm tra tính chính xác của thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TÂN LONG
