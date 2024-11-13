Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Thực hiện các công việc liên quan tới lắp đặt, vận hành - chuyển giao công nghệ cho khách hàng. Theo dõi khắc phục sự cố, bảo hành, bảo trì các loại máy cơ khí như máy cắt, hàn, uốn, CNC, đột,....
- Khắc phục, sửa chữa các loại máy
- Chạy mô phỏng, cài đặt chương trình, kiểm tra đánh giá kết quả máy
- Tương tác và hỗ trợ tối đa các nhu cầu của khách hàng, tạo hiệu quả công việc giữa hai bên
- Hỗ trợ kinh doanh tư vấn kỹ thuật.
- Là cầu nối kết nối kinh doanh với khách hàng, tăng cơ hội bán hàng thông qua dịch vụ kỹ thuật
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 20-45 tuổi
- Có kinh nghiệm là một lợi thế hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Tốt nghiệp ngành: điện, điện tử, chế tạo máy, cơ khí, tự động hóa, cơ khí động lực, ..... hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan
- Có thể đi công trình.
Tại Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
- Trả lương vào mồng 10 hàng tháng.
- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Thời gian làm việc: Sáng 07h45 – 11h45; chiều: 13h15’ – 17h15’
- Làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ CN.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép theo quy định nhà nước
- Các chế độ và quyền lợi khác: Theo quy định thực tế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
