Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1054B Lê Văn Khương, Quận 12, HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan tới lắp đặt, vận hành - chuyển giao công nghệ cho khách hàng. Theo dõi khắc phục sự cố, bảo hành, bảo trì các loại máy cơ khí như máy cắt, hàn, uốn, CNC, đột,....

- Khắc phục, sửa chữa các loại máy

- Chạy mô phỏng, cài đặt chương trình, kiểm tra đánh giá kết quả máy

- Tương tác và hỗ trợ tối đa các nhu cầu của khách hàng, tạo hiệu quả công việc giữa hai bên

- Hỗ trợ kinh doanh tư vấn kỹ thuật.

- Là cầu nối kết nối kinh doanh với khách hàng, tăng cơ hội bán hàng thông qua dịch vụ kỹ thuật

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là Nam, Có sức khỏe tốt

- Tuổi từ 20-45 tuổi

- Có kinh nghiệm là một lợi thế hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Tốt nghiệp ngành: điện, điện tử, chế tạo máy, cơ khí, tự động hóa, cơ khí động lực, ..... hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan

- Có thể đi công trình.

Tại Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7.000.000đ - 20.000.000đ ( Lương cứng + KPI + phụ cấp (ăn trưa, xăng xe đi lại) thỏa thuận theo năng lực.

- Có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

- Trả lương vào mồng 10 hàng tháng.

- Thời gian thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: Sáng 07h45 – 11h45; chiều: 13h15’ – 17h15’

- Làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ CN.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép theo quy định nhà nước

- Các chế độ và quyền lợi khác: Theo quy định thực tế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam

