Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG NAM PHƯƠNG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Lô A8 - 24 Khu đô thị Hoàng Long, Đường D3, Phường Phước Long, TP Nha Trang

Trực tiếp triển khai thực hiện, giám sát toàn bộ (hoặc 1 phần) của dự án đã được cấp trên trực tiếp phân công;

Thực hiện khảo sát vùng sản xuất về các hoạt động hoặc tiêu chuẩn nông nghiệp (Liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, VietGAP, Hữu cơ, Mã số vùng trồng, OCOP…)

Tư vấn và đào tạo cho Khách hàng về kỹ thuật, tiêu chuẩn (VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ, Mã số vùng trồng, OCOP…)

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu và góp ý kiến liên quan đến hoạt động của các dự án đến cấp quản lí trực tiếp giúp cho dự án được hoàn thành nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Phản hồi ngay các khó khăn, các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện dự án đến cấp quản lí trực tiếp và đề xuất các giải pháp liên quan.

Tuân thủ đúng và đầy đủ quy trình làm việc đã được cấp trực tiếp hướng dẫn và theo quy định của công ty

Thực hiện xây dựng hồ sơ kỹ thuật về các tiêu chuẩn trên

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Tốt nghiệp Kỹ sư, cử nhân chuyên ngành liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, môi trường.

Có hiểu biết về OCOP, VietGap, Mã số vùng trồng, chuỗi liên kết

Có chứng chỉ liên quan là một lợi thế

Sẵn sàng công tác tại các địa điểm dự án: Tây Nguyên, Lâm Đồng, Huế…

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tuỳ thuộc kinh nghiệm và kết quả KPI

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Thưởng lễ, tết theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty

Nghỉ mát, teambuilding 1 năm/lần

