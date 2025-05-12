Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 19 Yersin, Lộc Thọ, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa máy trợ thính, máy trợ nói;

Làm núm tai, vỏ máy trợ thính trong tai;

Chăm sóc khách hàng hậu mãi; hướng dẫn khách hàng sử dụng, bảo quản bảo trì thiết bị trợ thính và thiết bị chẩn đoán;

Hỗ trợ theo dõi, sửa chữa, bảo trì, vận hành các thiết bị điện, máy móc tại cửa hàng;

Thực hiện và đánh giá các phép đo thính học.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí Kỹ thuật điện – điện tử, Đã thực hiện công việc hàn linh kiện điện tử.

Thị lực tốt, tay không run, không bệnh mồ hôi tay.

Có kỹ năng hướng dẫn, giao tiếp tốt.

Giọng nói dễ nghe, nhanh nhẹn, tự tin, trung thực.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận;

Thường xuyên được Công ty đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ;

Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc;

Các chế độ BHXH, BHYT & BHTN theo quy định;

Xét nâng lương hàng năm;

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức

