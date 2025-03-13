Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: Lô 5 đường A2, KĐT Phước Long 2, Phường Phước Long, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Setup được camera Ip, Router mạng
Setup hệ thống nhà thông minh
Biết cơ bản về điện.
Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa camera, khóa từ, các thiết bị mạng, nhà thông minh, hệ thống kiểm soát ra vào,...
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng dụng cụ điện (Máy cắt, máy khoan)
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, thái độ tốt và tinh thần trách nhiệm cao
Sẵn sàng học hỏi và phát triển
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc vui vẻ, không gò bó
Được thăng tiến lên vị trí cao hơn nếu đảm nhiệm việc tốt
Chế độ phúc lợi theo quy định Công ty, tăng lương theo cấp bậc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI