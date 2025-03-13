Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Lô 5 đường A2, KĐT Phước Long 2, Phường Phước Long, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Setup được camera Ip, Router mạng

Setup hệ thống nhà thông minh

Biết cơ bản về điện.

Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa camera, khóa từ, các thiết bị mạng, nhà thông minh, hệ thống kiểm soát ra vào,...

Yêu Cầu Công Việc

Biết sử dụng dụng cụ điện (Máy cắt, máy khoan)

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, thái độ tốt và tinh thần trách nhiệm cao

Sẵn sàng học hỏi và phát triển

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc vui vẻ, không gò bó

Được thăng tiến lên vị trí cao hơn nếu đảm nhiệm việc tốt

Chế độ phúc lợi theo quy định Công ty, tăng lương theo cấp bậc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ APPTECH

