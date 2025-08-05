Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: Đức Trọng, Huyện Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xử lý các sự cố ngoại vi cáp đồng, cáp quang.
Xử lý di dời cáp do điện lực nhổ trụ, thu hồi trụ, thay trụ mới.
Phối hợp giám sát công tác chỉnh trang.
Ngầm hoá, cắt chuyển hạ tầng mạng ngoại vi.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Xây dựng, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện Điện Tử
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí như kỹ thuật viên, hỗ trợ kỹ thuật...
Có kiến thức nền tảng tốt về cơ sở Hạ tầng Viễn thông cung cấp Dịch vụ Internet
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bình quân 9-13 triệu. Thưởng hấp dẫn theo năng lực, nghỉ mát, lì xì đầu năm,...
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Được đào tạo liên tục và được tham gia các chương trình huấn luyện bài bản.
Cơ hội phát triển và thăng tiến.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Tham gia các hoạt động văn hoá đoàn thể của Công ty và Tập đoàn: Teambuilding, 72h trải nghiệm, hội làng, thi trạng, Các giải đấu game chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
