Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC SUOAI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Khảo sát thị trường, đưa ra phương án thi công.

-Đọc bản vẽ, hỗ trợ sửa bản vẽ dự án theo yêu cầu của khách.

-Hỗ trợ các công việc được phân công, lắp đặt máy lọc nước công nghiệp, hệ thống cần thi công.

-Lên danh sách số lượng, khối lượng vật tư cho dự án cần thi công.

-Thường xuyên đi tỉnh, các tỉnh lân cận TPHCM để khảo sát, thi công dự án.

-Thời gian nghỉ trưa, tan làm sẽ dao động vào việc đi khảo sát hoặc thi công dự án (Sẽ được cấp trên sắp xếp, hỗ trợ).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Biết đọc bản vẽ kỹ thuật, biết sử dụng phần mềm Autocad.

-Chủ động khảo sát thị trường, đưa ra phương án thi công hợp lý.

-Tính toán được khối lượng, số lượng vật tư của dự án cần thi công.

-Siêng năng, chăm chỉ, cần có tính kiên trì, nhẫn nại.

Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC SUOAI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Được tham gia BHXH theo qui định nhà nước.

-Được nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

-Được nhận 80% lương thử việc, thử việc 2 tháng.

-Thu nhập: 10tr-15tr.

-Hỗ trợ hoa hồng cho việc lắp đặt máy lọc nước gia đình.

-1 tháng được off 2 ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC SUOAI VIỆT NAM

