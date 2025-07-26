Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC ĐẠI AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 21 Triệu

Mức lương 10 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 21 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác PCCC tại công ty.

Kiểm tra, giám sát hệ thống PCCC, thiết bị PCCC định kỳ và đột xuất.

Đào tạo, hướng dẫn cán bộ công nhân viên về kiến thức, kỹ năng PCCC.

Thực hiện các công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật hệ thống PCCC theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác PCCC.

Xử lý các tình huống sự cố PCCC phát sinh.

Báo cáo định kỳ về tình hình công tác PCCC.

Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị PCCC.

Tham gia xây dựng các văn bản, quy trình, quy định về PCCC của công ty.

Cập nhật và nghiên cứu các kiến thức, quy định mới về PCCC.

Với Mức Lương 10 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành PCCC hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PCCC.

Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn về PCCC của Việt Nam.

Có kỹ năng tổ chức, quản lý, giám sát tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Thành thạo tin học văn phòng.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

Có chứng chỉ nghiệp vụ PCCC là một lợi thế.

Am hiểu về các loại thiết bị PCCC, nguyên lý hoạt động và bảo trì.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC ĐẠI AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC ĐẠI AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin