Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Đăng Việt Construction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Đăng Việt Construction
- Hồ Chí Minh: 46 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, TPHCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
- Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến công tác thi công. Triển khai cho các nhân sự trong BCH thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ;
- Tiếp nhận, nghiên cứu và triển khai công tác thi công gồm: Phân công, phân nhiệm, điều động bố trí, giám sát nhân sự thi công trong nội bộ Công trường. Lập tiến độ chi tiết và triển khai thực hiện các công việc gồm: Trình duyệt mẫu vật tư/ thiết bị, Bản vẽ thi công (shop drawing), đề nghị cung ứng/ Cung ứng vật tư & thiết bị cho dự án. Tham gia lựa chọn nhà thầu phụ (NTP) hoặc đội thi công (ĐTC) của dự án/. Thực hiện triển khai công tác thi công, kiểm tra và vận hành. Quản lý chung về an toàn lao động...
- Phối hợp với các bên liên quan tiến hành nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thực hiện theo dõi hồ sơ thanh toán.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc dự án và Ban Lãnh đạo.
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Đăng Việt Construction Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đăng Việt Construction
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI