Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Vietnam Laser Alignment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Vietnam Laser Alignment
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công Ty TNHH Vietnam Laser Alignment

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Vietnam Laser Alignment

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 Yên Thế

- Phường Tân Sơn Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân viên Kỹ thuật năng động và nhiệt huyết, có niềm đam mê với kỹ thuật cơ khí và công nghệ đo lường, để cùng VLA chinh phục những thử thách mới. Công việc của bạn sẽ bao gồm::
Thực hiện dịch vụ cân chỉnh và đo lường: Bạn sẽ sử dụng thiết bị laser Easy-Laser để thực hiện các dịch vụ cân chỉnh trục và đo lường hình học (như kiểm tra mặt phẳng, định tâm lỗ) trực tiếp tại nhà máy của khách hàng..
Phân tích rung động và cân bằng động: Bạn cũng sẽ thực hiện các dịch vụ kiểm tra, phân tích rung động của thiết bị quay và cân bằng động bằng thiết bị VMI tại nhà máy của khách hàng.
Lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị: Hỗ trợ lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị đo lường chuyên dụng từ các hãng Easy-Laser và VMI.
Hướng dẫn sử dụng thiết bị: Bạn sẽ trực tiếp hướng dẫn khách hàng cách sử dụng hiệu quả các thiết bị Easy-Laser và các thiết bị kiểm tra rung động (VMI).
Tư vấn kỹ thuật: Cung cấp tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật để giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu suất vận hành của máy móc, thiết bị.
Kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị: Thực hiện kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.
Báo cáo và đề xuất bảo trì: Lập báo cáo chi tiết về tình trạng thiết bị và đưa ra các đề xuất giải pháp bảo trì phù hợp.
Hợp tác tư vấn giải pháp: Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kinh doanh để đưa ra các giải pháp kỹ thuật tối ưu cho khách hàng.
Lập kế hoạch công tác: Xây dựng kế hoạch cho các chuyến đi dài ngày để gặp gỡ và làm việc với khách hàng.
Tham gia sự kiện: Tham gia các buổi trình diễn sản phẩm (demo) và triển lãm chuyên ngành.
Phát triển chuyên môn: Tham gia các khóa học chuyên sâu về phân tích rung động từ các tổ chức uy tín như Mobius Institute hoặc Brüel & KjæR Vibr.
Nâng cao kiến thức đo lường laser: Tham gia các khóa học liên quan đến các giải pháp đo lường sử dụng thiết bị laser.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật công nghiệp, Điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì công nghiệp, cân chỉnh trục hoặc sử dụng các thiết bị đo lường chính xác.
Kỹ năng mềm: Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức căn bản về các phần mềm vẽ thiết kế 2D, 3D (như AutoCAD, SolidWorks,...) và khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuậtĐọc hiểu bản vẽ.
Sẵn sàng đi công tác: Sẵn sàng đi công tác tại các nhà máy ở Việt Nam, Lào, Campuchia hoặc Myanmar khi công việc yêu cầu.
Phẩm chất cá nhân: Đam mê học hỏi, có trách nhiệm cao và tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Vietnam Laser Alignment Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: Chúng tôi đề xuất mức lương thỏa thuận dựa trên năng lực, cùng với thưởng hiệu suất và phụ cấp công tác hấp dẫn.
Đào tạo chuyên sâu: Bạn sẽ có cơ hội tham gia các khóa đào tạo quốc tế từ các đối tác hàng đầu như Easy-Laser, Mobius Institute, giúp nâng cao chuyên môn và cập nhật công nghệ mới nhất.
Môi trường làm việc: VLA tự hào có một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, với đội ngũ đồng nghiệp thân thiện và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở khi công tác.
Các chế độ thưởng lễ, Tết và hoạt động teambuilding định kỳ hàng năm.
Cơ hội phát triển: Bạn sẽ được làm việc trực tiếp với các thiết bị công nghệ cao và tiếp xúc với các khách hàng lớn trong những ngành công nghiệp trọng yếu như dầu khí, năng lượng và đóng tàu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vietnam Laser Alignment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vietnam Laser Alignment

Công Ty TNHH Vietnam Laser Alignment

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 3/9 Yên Thế- Phường 02- Tân bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

