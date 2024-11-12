Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Nam Sách
Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xử lý sự cố cáp quang viễn thông
Triển khai lắp đặt đài trạm viễn thông và bảo trì thiết bị viễn thông định kỳ hàng tháng
Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.
Khu vực tuyển dụng: TP Hải Dương, Nam Sách, Kim Thành
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khỏe, nam giới từ 21 - 35 tuổi.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên lĩnh vực điện, điện tử viễn thông, CNTT.
Có tư duy, không ngại áp lực, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn.
Có phương tiện di chuyển (xe máy).
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm các công việc tương tự.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thu nhập hấp dẫn. Cơ hội tăng lương hằng năm theo tay nghề.
Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, chế độ công đoàn).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
