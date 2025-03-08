Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Số 9A Phạm Văn Nghị, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật hồ sơ ISO 17025, ISO 9001: 2015 của công ty.

Quản lý báo cáo tài liệu, báo cáo dịch vụ.

Quản lý thiết bị, vật tư của công ty( lập danh mục tồn khi, xuất kho, kế hoạch bảo dưỡng/ kiểm định, hiệu chuẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành: cơ khí, cơ khí động lực hoặc các ngành liên quan.

-Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office

-Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản, ưu tiên ứng viên giỏi tiếng anh.

-Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan: 02 năm , có đi công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn, tăng lương theo năng lực.

Phụ cấp: Theo quy chế của công ty, tăng lương theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước như: BHYT, BHXH, BHTH 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

