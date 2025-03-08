Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 9A Phạm Văn Nghị, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật hồ sơ ISO 17025, ISO 9001: 2015 của công ty.
Quản lý báo cáo tài liệu, báo cáo dịch vụ.
Quản lý thiết bị, vật tư của công ty( lập danh mục tồn khi, xuất kho, kế hoạch bảo dưỡng/ kiểm định, hiệu chuẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành: cơ khí, cơ khí động lực hoặc các ngành liên quan.
-Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office
-Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản, ưu tiên ứng viên giỏi tiếng anh.
-Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan: 02 năm , có đi công trình
U

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn, tăng lương theo năng lực.
Phụ cấp: Theo quy chế của công ty, tăng lương theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước như: BHYT, BHXH, BHTH 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9A Phạm Văn Nghị, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

