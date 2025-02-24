Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nhất Sang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Nhất Sang
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 42 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 12 Triệu
• Giao và lắp các sản phẩm của công ty bán cho khách hàng theo đúng quy trình lắp đặt và giao nhận hàng hóa của công ty.
• Vệ sinh, bảo hành các sản phẩm của công ty bán cho khách hàng.
• Sửa chữa, vệ sinh, lắp đặt các sản phẩm trưng bày tại Showroom.
• Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Nam
• Độ tuổi: Từ 26 đến 45 tuổi; Chiều cao từ 1,6m trở lên; Sức khỏe tốt
• Có kiến thức về kỹ thuật điện, nhanh nhẹn, gọn gàng, chính xác.
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về kỹ thuật lắp đặt đèn trang trí.
• Không có kinh nghiệm được đào tạo khi vào làm việc
Tại Công ty Cổ phần Nhất Sang Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: Lương 12.000.000đ/tháng
• Thưởng theo doanh số bán hàng từng tháng
• Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, thưởng Tháng lương 13 theo chính sách Công ty.
• Nghỉ phép năm, tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với cơ hội thăng tiến và tạo dựng sự nghiệp bền vững của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhất Sang
