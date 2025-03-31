Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41/5 Đường Gò Cát, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Thực hiện các dự án về điện, tự động hóa
Thiết kế, thi công dự án về điện, tự động hóa
Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật chung của công ty
Nghiên cứu & phát triển các thiết bị và ứng dụng mới theo yêu cầu của Công ty.
Kiểm soát chi phí dự án.
Theo dõi vật tư dự án công trình.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo yêu cầu dự án.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: >2 năm
Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: 24 – 30
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành điện công nghiệp, tự động hóa, cơ điện tử, điện - điện tử
Yêu thích về hệ thống tự động hóa, lập trình PLC S7-1200, PLC S7-1500, PLC Fuji...
Có kiến thức về C/C++
Có khả năng lập trình web là một lợi thế.
Tiếng Anh chứng chỉ Ielts trên 5.0 hoặc toefl trên 500 hoặc toeic trên 600 là một lợi thế
Có khả năng vẽ bản vẽ kỹ thuật điện, thiết kế tủ điện, tủ điều khiển
Có khả năng tự nghiên cứu các thiết bị và phần mềm mới theo yêu cầu công việc
Có khả năng đọc, viết tiếng anh và trao đổi tiếng anh qua mail, văn bản...
Tinh thần trách nhiệm cao, hòa đồng và có định hướng nghề nghiệp lâu dài.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo yêu cầu của dự án.
Bằng cấp: Đại học
Độ tuổi: 24 – 30
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành điện công nghiệp, tự động hóa, cơ điện tử, điện - điện tử
Yêu thích về hệ thống tự động hóa, lập trình PLC S7-1200, PLC S7-1500, PLC Fuji...
Có kiến thức về C/C++
Có khả năng lập trình web là một lợi thế.
Tiếng Anh chứng chỉ Ielts trên 5.0 hoặc toefl trên 500 hoặc toeic trên 600 là một lợi thế
Có khả năng vẽ bản vẽ kỹ thuật điện, thiết kế tủ điện, tủ điều khiển
Có khả năng tự nghiên cứu các thiết bị và phần mềm mới theo yêu cầu công việc
Có khả năng đọc, viết tiếng anh và trao đổi tiếng anh qua mail, văn bản...
Tinh thần trách nhiệm cao, hòa đồng và có định hướng nghề nghiệp lâu dài.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo yêu cầu của dự án.
Tại Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 11.000.000đ- 15.000.000đ
Lương, thưởng cuối năm hấp dẫn.
Được đào tạo, định hướng phát triển chuyên môn
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Lương, thưởng cuối năm hấp dẫn.
Được đào tạo, định hướng phát triển chuyên môn
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI