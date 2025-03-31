Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41/5 Đường Gò Cát, Phường Phú Hữu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện các dự án về điện, tự động hóa

Thiết kế, thi công dự án về điện, tự động hóa

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật chung của công ty

Nghiên cứu & phát triển các thiết bị và ứng dụng mới theo yêu cầu của Công ty.

Kiểm soát chi phí dự án.

Theo dõi vật tư dự án công trình.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo yêu cầu dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: >2 năm

Bằng cấp: Đại học

Độ tuổi: 24 – 30

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành điện công nghiệp, tự động hóa, cơ điện tử, điện - điện tử

Yêu thích về hệ thống tự động hóa, lập trình PLC S7-1200, PLC S7-1500, PLC Fuji...

Có kiến thức về C/C++

Có khả năng lập trình web là một lợi thế.

Tiếng Anh chứng chỉ Ielts trên 5.0 hoặc toefl trên 500 hoặc toeic trên 600 là một lợi thế

Có khả năng vẽ bản vẽ kỹ thuật điện, thiết kế tủ điện, tủ điều khiển

Có khả năng tự nghiên cứu các thiết bị và phần mềm mới theo yêu cầu công việc

Có khả năng đọc, viết tiếng anh và trao đổi tiếng anh qua mail, văn bản...

Tinh thần trách nhiệm cao, hòa đồng và có định hướng nghề nghiệp lâu dài.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo yêu cầu của dự án.

Tại Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 11.000.000đ- 15.000.000đ

Lương, thưởng cuối năm hấp dẫn.

Được đào tạo, định hướng phát triển chuyên môn

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Gia Hưng Tiến

