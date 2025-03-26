Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Care vn
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thực hiện việc bật tắt và theo dõi hoạt động hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ công việc hàng ngày theo qui định.
Xử lý các yêu cầu sự cố kỹ thuật phát sinh trong ca trực.
Ghi chép các thông số vận hành, chỉ số tiêu hao năng lượng của các hệ thống đúng theo qui định.
Giám sát hệ thống báo cháy, hệ thống âm thanh, hệ thống BMS, PCCC và hệ thống giám sát thang máy kịp thời xử lý các phát sinh.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Care vn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Care vn
