Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Thực hiện việc bật tắt và theo dõi hoạt động hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ công việc hàng ngày theo qui định.

Xử lý các yêu cầu sự cố kỹ thuật phát sinh trong ca trực.

Ghi chép các thông số vận hành, chỉ số tiêu hao năng lượng của các hệ thống đúng theo qui định.

Giám sát hệ thống báo cháy, hệ thống âm thanh, hệ thống BMS, PCCC và hệ thống giám sát thang máy kịp thời xử lý các phát sinh.