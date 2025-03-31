Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Cleandye Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

• Bảo trì hệ thống điện của tất cả máy móc và hệ thống điện trong và xung quanh nhà máy.

• Thực hiện bảo trì phòng ngừa định kỳ cũng như hiệu chuẩn thiết bị quan trọng.

• Xử lý sự cố điện, đảm bảo vận hành an toàn và trơn tru, giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất.

• Lưu trữ và duy trì hồ sơ bảo trì, bao gồm cả bảo trì chủ động và sửa chữa phát sinh.

• Giám sát mức tiêu thụ năng lượng và lưu trữ dữ liệu.

• Lắp đặt và vận hành máy móc, thiết bị mới tại cơ sở của công ty và tại cơ sở khách hàng trong nước và quốc tế.

• Hỗ trợ bộ phận IT trong việc bảo trì và hỗ trợ hệ thống máy chủ, mạng nội bộ trong nhà máy.

• Liên hệ với các nhà cung cấp bên ngoài khi cần thiết.

• Có kinh nghiệm và hiểu biết về máy bơm.