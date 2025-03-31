Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Cleandye Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Cleandye Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 800 - 1 USD
• Bảo trì hệ thống điện của tất cả máy móc và hệ thống điện trong và xung quanh nhà máy.
• Thực hiện bảo trì phòng ngừa định kỳ cũng như hiệu chuẩn thiết bị quan trọng.
• Xử lý sự cố điện, đảm bảo vận hành an toàn và trơn tru, giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất.
• Lưu trữ và duy trì hồ sơ bảo trì, bao gồm cả bảo trì chủ động và sửa chữa phát sinh.
• Giám sát mức tiêu thụ năng lượng và lưu trữ dữ liệu.
• Lắp đặt và vận hành máy móc, thiết bị mới tại cơ sở của công ty và tại cơ sở khách hàng trong nước và quốc tế.
• Hỗ trợ bộ phận IT trong việc bảo trì và hỗ trợ hệ thống máy chủ, mạng nội bộ trong nhà máy.
• Liên hệ với các nhà cung cấp bên ngoài khi cần thiết.
• Có kinh nghiệm và hiểu biết về máy bơm.
Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm
• Tốt nghiệp đại học các ngành có liên quan
• Tiếng Anh giao tiếp tốt (làm việc trực tiếp với sếp người nước ngoài)
Tại Công Ty TNHH Cleandye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cleandye Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
