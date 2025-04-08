Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hàng Không Miền Nam (Satsco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 550 USD

- Thực hiện các công việc sửa chữa phục hình ô tô theo chỉ đạo của Quản đốc xưởng/Tổ trưởng

- Di chuyển xe vào khoan sơn, sơn các chi tiết trên xe theo lệnh sửa chữa

- Kiểm tra tình trạng hư hỏng, trầy xước của xe, đưa ra kết luận và giải pháp sơn sửa khắc phục

- Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc công việc để bàn giao cho Quản đốc xưởng/Tổ trưởng

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng kỹ thuật Sơn của Công ty và Mitsubishi Motors Việt Nam

- Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng nơi làm việc

- Bảo quản máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện được cấp và công tác 5S tại Xưởng

- Tham gia các khóa đào tạo do Công ty và Mitsubishi Motors Việt Nam tổ chức