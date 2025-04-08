Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hàng Không Miền Nam (Satsco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 550 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hàng Không Miền Nam (Satsco)
- Hồ Chí Minh: 1A Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 450 - 550 USD
- Thực hiện các công việc sửa chữa phục hình ô tô theo chỉ đạo của Quản đốc xưởng/Tổ trưởng
- Di chuyển xe vào khoan sơn, sơn các chi tiết trên xe theo lệnh sửa chữa
- Kiểm tra tình trạng hư hỏng, trầy xước của xe, đưa ra kết luận và giải pháp sơn sửa khắc phục
- Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc công việc để bàn giao cho Quản đốc xưởng/Tổ trưởng
- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng kỹ thuật Sơn của Công ty và Mitsubishi Motors Việt Nam
- Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng nơi làm việc
- Bảo quản máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện được cấp và công tác 5S tại Xưởng
- Tham gia các khóa đào tạo do Công ty và Mitsubishi Motors Việt Nam tổ chức
Với Mức Lương 450 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sơn xe ô tô
- Có sức khỏe tốt, khả năng gắn bó lâu dài với công việc
- Thái độ làm việc tích cực, siêng năng, chịu khó, cẩn thận
Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hàng Không Miền Nam (Satsco) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hàng Không Miền Nam (Satsco)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
