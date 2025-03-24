Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ PMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ PMT
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thi công hệ thống điện, điện lạnh tại nhà máy
Lắp đặt các đường điện tại nhà máy
Bảo trì , bảo dưỡng điện, điện lạnh tại nhà máy
Bảo trì, lắp đặt, vệ sinh máy lạnh,…
Xử lý sự cố và khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ thống điện
Các công việc khác, theo yêu cầu của quản lý
Sẽ có xe đưa đi làm từ địa chỉ cty lên các công trình như Củ Chi, Đồng Nai, …
