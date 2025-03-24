Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ PMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Thi công hệ thống điện, điện lạnh tại nhà máy

Lắp đặt các đường điện tại nhà máy

Bảo trì , bảo dưỡng điện, điện lạnh tại nhà máy

Bảo trì, lắp đặt, vệ sinh máy lạnh,…

Xử lý sự cố và khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ thống điện

Các công việc khác, theo yêu cầu của quản lý

Sẽ có xe đưa đi làm từ địa chỉ cty lên các công trình như Củ Chi, Đồng Nai, …